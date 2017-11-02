У Києві вакцинація проти грипу проводиться в 16 комунальних медичних закладах

У Києві вакцинацію проти грипу можна здійснити в 16 столичних закладах охорони здоров’я, повідомляє прес-служба КМДА.

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На даний час здійснити вакцинацію можна в 16 закладах охорони здоров’я столиці. Розташовані там аптечні пункти комунального підприємства «Фармація» у повній мірі забезпечені вакцинами проти грипу. За необхідності буде проведено додаткову закупівлю вакцин, аби повністю задовольнити потребу киян.

У КМДА звертають увагу, що щеплення мешканцям Києва проводиться незалежно від місця проживання. Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама процедура) - безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

З переліком закладів охорони здоров'я для проведення щеплень проти грипу мешканцям Києва можна ознайомитись на офіційному сайті столичної влади за посиланням https://kievcity.gov.ua/news/55728.html