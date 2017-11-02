На Харківщині госпіталізовано з отруєнням малюків дитячих ясел

17:00, 02 листопада 2017
Новини регіонів
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Малюкам лікарі поставили попередній діагноз - гастроентероколіт. 

УНІАН

У Харківській області до лікарні з гострим отруєнням доставили дев'ятьох вихованців дитсадку-ясел.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, Краснокутський відділ Дергачівської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).

За словами начальника відділу місцевої прокуратури Сергія Латишева, наразі встановлено, що у період з 31 жовтня по 1 листопада до інфекційного відділення КЗОЗ «Краснокутська центральна лікарня» доставлено дев’ятьох неповнолітніх дітей (від 3 до 5 років). Усі вони вихованці місцевого ясел-садка. 4 малюкам лікарі поставили попередній діагноз - гастроентероколіт. Діагноз 5 дітям встановлюється.

На цей час стан хворих дошкільнят задовільний. Наразі проводяться слідчі дії, призначено всі необхідні експертизи та перевірки. Досудове розслідування триває.

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Теги: #дитяче здоров'я#отруєння у дитсадку#отруєння малюків з ясел на Харківщині