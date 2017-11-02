На Сумщині судитимуть лікарів за смерть 7-річної дитини

У Сумській області до кримінальної відповідальності притягнуто двох медиків, через неналежне виконання ними своїх професійних обов'язків у серпні минулого року померла дитина.

Читайте такожПроти п'яних медиків з Борисполя порушили кримінальну справу

На Сумщині до кримінальної відповідальності притягнуто двох медиків, через халатність яких померла 7-річна дитина

Суми. 2 листопада. УНІАН. У Сумській області до кримінальної відповідальності притягнуто двох медиків, через неналежне виконання якими своїх професійних обов’язків у серпні минулого року померла дитина.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, 1 листопада лікарю-педіатру та медичній сестрі маніпуляційного кабінету денного стаціонару дитячої поліклініки повідомлено про підозру у злочині за ч. 2 ст. 140 (невиконання та неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Згідно із повідомленням, трагедія сталась 9 серпня 2016 року, коли близько 9.00 у дитячу поліклініку звернулася мати із семирічним сином. Після огляду лікаря дитині було поставлено діагноз – «обструктивний трахеобронхіт» і призначено лікування. У маніпуляційному кабінеті після ін’єкцій стан хлопчика раптово погіршився. Більше години лікарі проводили реанімаційні заходи, однак о 12.02 констатували смерть дитини.

«За результатом зібраних доказів та висновків експертиз встановлено, що лікар-педіатр, не обґрунтовано призначивши антибактеріальну терапію, не пересвідчилась у сумісності медичних препаратів, не враховувала наявність побічної реакції, а в подальшому несвоєчасно розпочала та провела з порушенням інструкції та алгоритму реанімаційні заходи», – зазначила Науменко.

У свою чергу медична сестра виконала маніпуляції із введення медичних препаратів на підставі отриманого папірця із написами лікаря, замість листка призначень встановленої форми. Окрім того, вона не забезпечила наявність у кабінеті лікарських засобів для надання невідкладної допомоги дітям, що в подальшому призвело до неякісного та несвоєчасного проведення реанімаційних заходів.

Читайте такожУ Рівному через отруєння ліками померла дворічна дівчинка

«Внаслідок недбалого та несумлінного ставленням медичних працівників до виконання своїх посадових обов’язків від анафілактичного шоку, що виник як блискавична реакція на внутрішньом’язове введення ліків, 7-річна дитина померла», – наголошується у повідомленні.

За інформацією прокурора Сумської місцевої прокуратури Олексія Моісеєнка, обом медикам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.