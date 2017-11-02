У Рівному зафіксували масовий спалах хвороби Боткіна (відео)

Спалах гепатиту А зафіксували у Рівному: госпіталізовано 18 людей, серед яких 4 дітей, пише ТСН.

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Усі шпиталізовані заразилися приблизно одночасно, але в різних районах міста. Медики кажуть - стільки недужих на хворобу Боткіна одночасно не траплялося років із 15. Були лише поодинокі випадки. Пацієнти переконані, що вірус підхопили з питної води зі своїх кранів, адже користуються з одного водогону.

"Ми люди дорослі і не вживаємо в їжу немитих фруктів чи овочів, тобто все, що ми миємо, ми користуємося тією ж водою з крану", - каже пацієнтка.

В обласному водоканалі запевняють, що із водою все добре, і вона відповідає нормам.

"Вона відповідає повністю вимогам, які ставляться до питної води, вона є безпечною до вживання і вона ні в якому разі не могла бути збудником імовірного зараження деяких громадян", - запевняє керівник Рівнеоблводоканалу Андрій Карауш.

Тим часом епідеміологи вже почали розслідувати причини спалаху недуги. Аналізи засвідчили, що збудника гепатиту А у воді нині немає. Зараз шукають, що спричинило захворювання. Рівняни, тим часом кинулися скуповувати бутильовану воду.