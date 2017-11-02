Акушеру-гінекологу зі Львова присудили рік за ґратами через смерть немовляти

Рік за ґратами присудили акушера-гінеколога на Львівщині за лікарську недбалість, пише ТСН.

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Олега Данкова визнали винним у смерті немовляти. Тепер він має відсидіти рік і не зможе мати медичної практики. Три роки тому Мар'яна Павлик народжувала первістка у львівській третій міській клінічній лікарні. Ще до перейм жінка скаржилася на болі в животі, утім лікар кілька днів не зважав на скарги пацієнтки.

Коли ж почались перейми, бригада лікарів вичавлювала і витягала дитину щипцями, пошкодивши голову та мозок маляти. Через місяць дитя померло.

Майже рік суд слухав справу і врешті вирішив Олег Данков недбало поставився до своїх обов'язків.

«Справедливість на цьому світі існує, дійсно не вірили, але ж ми знаємо за що ми боремся, ми боролися за справедливість, за те що забрали життя нашої дитини, на правду, полегшення в душі», - каже потерпіла.

Акушер-гінеколог своєї вини не визнає і подаватиме апеляцію.

«Це збіг трагічних обставин, ми приклали всі зусилля для того, щоб було все добре», - переконує засуджений.