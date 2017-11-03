У Києві зростає кількість випадків зараження на смертельну інфекцію: лікарі розповіли про симптоми

У столиці збільшилась кількість випадків захворювання на менінгококову інфекцію, повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

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Цього року зареєстровано вже 27 випадків захворювання, тоді як минулого року таких випадків було 10. Серед дітей до 17 років – 18 випадків проти 10 у 2016 році.

Попри те, що менінгококова інфекція з блискавичним перебігом доволі рідкісна патологія, сьогодні вона є глобальною світовою проблемою та чи не найчастішою причиною смерті дітей від інфекційних хвороб.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом (як більшість гострих респіраторно-вірусних захворювань) і має різні форми: від такої, що не загрожує життю, до небезпечної менінгококцемії. Найвразливіші до захворювання – діти (близько 80% випадків) та люди з ослабленим імунітетом.

Через нечітко виражену специфічну симптоматику розпізнати початок цієї смертельної недуги непросто навіть досвідченим фахівцям.

Підступність хвороби полягає у тому, що перші симптоми подібні до симптомів ГРВІ, а летальність може настати впродовж вже 24 годин після їхньої появи.

Основними ознаками менінгококової інфекції є підвищення температури, особливо вище 39°, сонливість, млявість. Останньою з’являється висипка, що має ознаки крововиливів. До її появи для постановлення діагнозу орієнтуватися практично немає на що.

Медики закликають громадян не займатися самолікуванням, а батьків - при появі навіть «звичайних» симптомів ГРВІ не лікувати дітей самостійно, а викликати лікаря, й не відмовлятися від госпіталізації.

За інформацією прес-служби Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, 31 жовтня у місті було зареєстровано третій летальний випадок дитини (2-х років), яка мала попередній діагноз «Менінгококова інфекція, менінгококцемія».