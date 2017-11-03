На тимчасово окуповану територію Донеччини відправили гуманітарну допомогу від ООН

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в напрямку Донецька пішли 20 вантажних автомобілів з вантажем гуманітарної призначення.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України щодо ситуації в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування минулої доби.

Так, згідно з повідомленням, через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території, за маршрутом "Харків - Донецьк", прослідували 7 вантажних автомобілів з вантажем гуманітарного призначення (товари медичного призначення загальною вагою 148 кг, будівельні матеріали загальною вагою 78 450 кг, гігієнічні набори загальною вагою 11 500 кг) від благодійної організації "Людина в біді", а також 13 вантажних автомобілів з вантажем гуманітарного призначення (товари медичного призначення загальною вагою 4 600 кг, продуктові набори загальною вагою 22 700 кг) від Світової продовольчої організації ООН Представництва верховного комісара ООН у справах біженців.