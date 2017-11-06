На Київщині виявлено лабораторію з виготовлення психотропів

У Київській області поліцейські припинили роботу лабораторії з виготовлення амфетаміну.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, у м. Бориспіль 23-річний місцевий житель організував у себе вдома лабораторію з виготовлення психотропної речовини.

Зловмисника затримали під час вироблення чергової партії товару.

«Вилучено велику кількість хімічного обладнання, прекурсори, кислоти та понад 400 грамів готового до вживання амфетаміну на суму понад 120 тисяч гривень, а також 60 грамів каннабісу. Хлопець продавав їх наркозалежним жителям області», - інформують в поліції.

Слідчі дії тривають. Вилучене направлено на експертизу.

Відкрито кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.