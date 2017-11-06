Поблизу Луцька працював підпільний реабілітаційний центр для нарко - і алкозалежних

Поблизу Луцька правоохоронці викрили підпільний реабілітаційний центр для нарко - та алкозалежних, який діяв в одному із житлових будинків.

Читайте такожУ Запоріжжі "реабілітаційного центру" звільнено близько 100 людей (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, затримали двох осіб, причетних до його функціонування.

Зазначається, що під час санкціонованого обшуку в будинку виявлено понад 30 людей - жителів Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей, які незаконно утримувались тут під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.

«Громадяни були позбавленні засобів зв’язку, документів та верхнього одягу. Окрім того, організація так званого реабілітаційного центру здійснювалась на платній щомісячній основі (6 тис. грн)», - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі наголосили, що про функціонування центру на території Луцького району органам державної влади та місцевого самоврядування не було відомо.

На даний час вирішується питання про оголошення двом затриманим підозри у катуванні та незаконному позбавлення волі людей на тривалий час з корисливих мотивів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України) та обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.