У Києві зафіксовано низькі показники захворюваності на грип і ГРВІ

У Києві минулого тижня зафіксовано зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 4,4%, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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За 44-й тиждень у Києві зареєстровано 16 273 хворих на грип і ГРВІ: якщо порівнювати з попереднім тижнем – спостерігається зниження захворюваності на 4,4%. Показник захворюваності склав 556,2 на 100 тис. населення, і є нижчим епідемічного порогу на 15,2%.

Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні.

Зокрема, серед дітей зниження захворюваності спостерігається на 8,3%. У структурі захворюваності на минулому тижні діти складають 69,7%. За тиждень до цього показник становив 72,3%.

Серед школярів зареєстровано зниження захворюваності на 17,1%, 3680 випадків, що складає 32,5% від загальної кількості захворілих дітей (за 43-й тиждень 4309 – 35,1%) та 22,4% (за 43-й тиждень – 25,4%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

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До закладів охорони здоров’я міста за 44-й тиждень госпіталізовано 166 осіб, із них – 145 дітей.

За тиждень у кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я, де проводиться щеплення, вакциновано проти грипу 1509 осіб, з початку епідемічного сезону – 2749 осіб, із них – 806 дітей.