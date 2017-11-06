Оприлюднено список київських лікарень, де можна вакцинуватися проти грипу: адреси

У столиці збільшена кількість закладів охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА зазначають, що вартість вакцини «Ваксигрип» в мережі аптек комунального підприємства «Фармація» складає 180,85 грн, а за наявності «Картки киянина» – 169,10 грн.

Зокрема, згідно із розширеним переліком, зробити щеплення проти грипу жителі Києва можуть: у Голосіївському районі – за адресами вул. Якубовського, 6 та вул. Голосіївська, 53 (в обох закладах – дорослі та діти); Дарницькому – вул. Вербицького, 5 (дорослі), вул. Тростянецька, 8-Д (діти); Деснянському – просп. Маяковського, 32-Б (дорослі), вул. Матеюка, 3 (дорослі), б-р Вигурівський, 4 (діти); Дніпровському – вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 (дорослі та діти); Оболонському – вул. Тимошенка, 14 (філія №2, дорослі), вул. Тимошенка, 14 (філія №3, діти); Печерському – вул. Мазепи, 2 (дорослі), вул. Підвисоцького, 4-Б (діти); Подільському – просп. Свободи, 22 (дорослі та діти); Святошинському – вул. Академіка Єфремова, 11 (діти), вул. П. Курінного, 2 (дорослі); Солом’янському – вул. Стражеска, 6-А (діти), вул. Єреванська, 6 (дорослі та діти); Шевченківському – вул. М. Пимоненка, 10 (дорослі та діти).

Також щеплення дорослому населенню проводиться у Київській міській студентській поліклініці за адресою вул. Політехнічна, 25/29.

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Раніше у КМДА зазначили, що щеплення жителям Києва проводиться незалежно від місця проживання. Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама процедура) - безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 жовтня за результатами попереднього тижня показник захворюваності на 100 тисяч населення міста склав 580,9, що нижче епідемічного порогу на 17,7%.