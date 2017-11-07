В Умані маленькі сестрички наїлися пігулок, одна з них померла

В Умані двоє дітей з багатодітної родини наїлися пігулок, одна з них - дворічна дівчинка померла, повідомили у прес-службі ГУНП у Черкаській області.

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"Трагедія сталася минулого четверга, 2 листопада", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, коли мати займалася наймолодшою дев’ятимісячною дитиною, старші дівчатка – двох та трьох років – знайшли ліки. Молодшу дівчинку врятувати не вдалося, старшу передали на лікування до Києва.

Наразі поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про "Умисне вбивство".