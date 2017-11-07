Миколаївські медики провели унікальну операцію немовляті з рідкісною вродженою вадою (відео)

У Миколаєві медики взялися провести унікальну операцію новонародженому сироті, від якого через рідкісну патологію у пологовому будинку відмовились батьки, пише ТСН.

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Через рідкісну патологію черепно-мозкову грижу, розміром із голову маляти, мати залишила дитя в лікарні. Утім, медики вирішили грижу двотижневому хлопчику видаляти.

В хлопчика досі немає імені і документів. В лікарняних паперах він просто "хлопчик". Та для медсестер цього відділення він став дуже рідним. Рідна мама про патологію дитини дізналася ще під час вагітності. Утім, вирішила народжувати. Та коли побачила сина, одразу від нього відмовилась.

"Для неї це був значимий шок. Вона, звичайно, не очікувала, що це настільки значущий порок розвитку і вони спільно з батьком вирішили написати відмову від цього малюка", - каже завідувач неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні Наталя Мартьянова.

Хірурги кажуть, що така черепно-мозкова грижа рідкісна не тільки для України, але й для світу. Чи житиме маля, не брався прогнозувати ніхто. Хлопчик був геть немічний. Сам не дихав, важив трохи більше двох кілограмів, причому четверта частина маси - це і була грижа. Та дитина боролася за життя і лікарі вирішили ризикнути.

"Коли дитина прожила два тижні і коли ми бачимо, що дитина бореться за життя, він хоче жити, природно, ми зробили все, щоб його життя було найбільш повноцінне", - продовжує Мартьянова.

Оперувати взявся Сергій Чернишов. Та випадок був складний і тому, що всередині грижі був живий мозок. Консультації і з столичними хірургами, обстеження. І от обнадійливий результат - мозок у грижі функціонує автономно. І його видалення не має нашкодити дитині. Тож хірурги поетапно провели дві операції. І зусилля лікарів виправдалися.

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Після видалення грижі хлопчик стрімко почав одужувати.

"Він відповідає на звернення до нього, він посміхається, лепече, у нього абсолютно нормальні всі психомоторні, рухові навики. Як буде йти його розвиток далі - це покаже час, але ми сподіваємося, що все буде добре", - каже завідувач відділення раннього віку Миколаївської обласної дитячої лікарні Галина Яковонець.

Маляті нині три місяці. Медики кажуть, про успіхи малого постійно повідомляють його біологічним батькам. Та ті дитя не забирають. За тиждень хлопчика переведуть до будинку маляти. Якщо тато і мама не з'являться – там йому дадуть ім'я і офіційний статус сироти.