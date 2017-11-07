У Запоріжжі мати і син потрапили до реанімації після вживання в'яленої риби (відео)



У Запоріжжі двоє членів однієї родини потрапили до реанімації після вживання в'яленої риби. Родину пригостив випадковий знайомий. Уже на ранок нездужання відчули жінка та її 20-річний син.

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Обох у тяжкому стані зі слабкістю та сильним погіршенням зору шпиталізували.

Сироватку від ботулізму до Запоріжжя доправляли санавіацією.

Від початку року це вже дев'ятий випадок захворювання на ботулізм на Запоріжжі. В усіх випадках пацієнти вживали в їжу в'ялену рибу.