У Запоріжжі мати і син потрапили до реанімації після вживання в'яленої риби (відео)

18:00, 07 листопада 2017
Новини регіонів
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Від початку року це вже дев'ятий випадок захворювання на ботулізм на Запоріжжі. 

dpchas.com.ua


У Запоріжжі двоє членів однієї родини потрапили до реанімації після вживання в'яленої риби. Родину пригостив випадковий знайомий. Уже на ранок нездужання відчули жінка та її 20-річний син.

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Обох у тяжкому стані зі слабкістю та сильним погіршенням зору шпиталізували.

Сироватку від ботулізму до Запоріжжя доправляли санавіацією.

Від початку року це вже дев'ятий випадок захворювання на ботулізм на Запоріжжі. В усіх випадках пацієнти вживали в їжу в'ялену рибу.

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Теги: #ботулізм на Запоріжжі