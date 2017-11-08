У Луцьку зафіксовано спалах кору серед школярів (відео)

У Луцьку через спалах кору в обласну інфекційну лікарню госпіталізовано троє школярів.

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Як повідомили УНІАН у Волинському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров»я України, йдеться про 5 ймовірних випадків захворювання на кір серед учнів початкових класів загальноосвітньої школи №25.

Станом на сьогодні троє учнів цієї школи госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню. 4 із 5 захворілих не щеплені, а 1 – щеплений лише одноразово.

Згідно з повідомленням, в школі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Відібрано біоматеріал для дослідження на наявність вірусу кору. Прослідковується зв’язок захворювань з завізним випадком кору з м. Львів.

«Виникнення перших захворювань на Волині пов’язано з завезеними випадками кору з регіонів України, де захворювання реєструються протягом останнього року, зокрема з Закарпатської та Львівської областей»,- додали у лабораторному центрі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН завідувач відділення крапельних інфекцій Наталія Маркова, школярі не були щеплені від кору. Наразі загрози для їх життя немає.

«Діти у стані середньої важкості перебувають в ізоляторі відділення крапельних інфекцій, де отримують лікування згідно з протоколами МОЗ. Остаточний діагноз буде підтверджено чи спростовано після отримання результатів лабораторних аналізів. За клінічними ознаками-це кір»,- зазначила Маркова.