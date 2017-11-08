16-річній дівчині, яку підозрюють у викраденні дитини, призначили психіатричну експертизу

Малинівський районний суд Одеси призначив психіатричну експертизу 16-річній дівчині, яку підозрюють у викраденні з дитячого майданчика 9-річної дитини.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, ухвалу про призначення судово-психіатричної експертизи винесено сьогодні, 8 листопада.

Для проведення експертизи підозрювану направлено до відділення судово-психіатричної експертизи комунального закладу «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» терміном на 2 місяці.

За даними суду, зловмисниця 5 листопада о 14.30 підійшла до малолітнього хлопчика, збрехала йому, що є родичкою його матері, яка нібито поїхала у відрядження і попросила за ним доглянути. Підозрювана наказала дитині йти за нею, вивела з двору житлового багатоквартирного будинку, біля якого хлопчик грався, після чого вони пішли «в невідомому напрямку». Молоду жінку виявили вдень 6 листопада разом з викраденим хлопчиком біля ринку «Привоз».

Як уточнили УНІАН у прокуратурі Одеської області, згідно із зазначеною ухвалою суду, підозрювана, якій напередодні визначено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в період проведення експертизи має перебувати у відповідному стаціонарі.

«Якщо експертиза завершиться швидше ніж за 2 місяці, то підозрювану буде відправлено додому - під цілодобовий арешт», - пояснив представник прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в Одесі правоохоронці затримали підозрювану у викраденні 9-річного Андрія Єфімова, який грався на дитячому майданчику біля житлового будинку в Малинівському районі міста. Спочатку родичі розшукували дитину самостійно, але, коли пошуки не увінчалися успіхом, звернулися до правоохоронних органів.

Хлопчика розшукували кілька сотень людей - патрульні, СБУ, Нацгвардія, волонтери та ін. Знайшли його 6 листопада в районі ринку «Привоз» у супроводі 16-річної підозрюваної. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення неповнолітнього).

Увечері 7 листопада райсуд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.