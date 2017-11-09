На Львівщині у школі помер десятикласник: медики "швидкої" не змогли врятувати

Львівські правоохоронці розслідують обставини смерті десятикласника в навчальному закладі міста Винники, яке територіально підпорядковується Личаківському району Львова.

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Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, до правоохоронців надійшла інформація про те, що 8 листопада в одному з навчальних закладів міста Винники помер 16-річний учень. Хлопець поскаржився на погане самопочуття, йому викликали швидку допомогу, однак медики не змогли врятувати юнака.

Призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

За інформацією працівників навчального закладу, хлопець був сиротою, родом з Львівщини, з рідні в нього був лише дід.

Також цього тижня на Львівщині стався ще один інцидент з учнем у навчальному закладі.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН від працівників Нижньорожанківської загальноосвітньої школи Сколівського району, 7 листопада о 10.45 на дитячому майданчику на території Нижньорожанківської школи, займаючись на брусах, впав зі спортивного снаряду учень 5-го класу цієї школи. Внаслідок падіння 10-річний школяр отримав переломи обох рук.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого).

Всі обставини встановлюються.