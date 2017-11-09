Брат та сестра наїлися мишачої отрути: дітей у тяжкому стані госпіталізовано до реанімації

На Львівщині двох малолітніх дітей 8 листопада було доставлено до Бродівської районної лікарні у тяжкому стані з підозрою на отруєння побутовими хімікатами.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3-річну дівчинку та її 8-річного брата доставили до реанімаційного відділення лікарні із села Голосковичі у тяжкому стані. У них діагностували отруєння засобом для отруєння мишей.

Як з‘ясувалося, дорослі розклали мишачу отруту у господарській прибудові на території приватного домогосподарства, де проживають діти.

«Яким чином діти залишися без нагляду і «наїлися» отрути для гризунів – встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 9 листопада загрози життю дітей немає.