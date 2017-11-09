Одеська міськрада просить передати нежитловий комплекс для створення педіатричного центру

Одеська міська рада просить Кабінет міністрів України та Національну академію наук України передати місту комплекс нежитлових будівель, які розташовані в курортній зоні і належать НАН, під створення першого в країні соціального педіатричного центру раннього втручання для дітей з особливими потребами.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили 8 листопада на засіданні сесії, підтримавши ініціативу депутата Ольги Квасницької («Самопоміч»).

Відповідне звернення міськради адресовано прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману і президенту НАНУ Борису Патону.

Зокрема, депутати просять ухвалити рішення про передачу комплексу нежитлових будівель загальною площею понад 1,26 тис. кв. м, розташованих за адресою: Удільний провулок, 1,3, у власність територіальної громади. Ці будівлі зараз належать державі в особі НАН України, балансоутримувач - держустанова «Відділення гідроакустики інституту геофізики ім. Суботіна НАН України».

«Просимо передати у комунальну власність з метою створення першого в Україні соціального педіатричного центру раннього втручання для дітей з особливими потребами», - йдеться у документі.

Депутати також просять зупинити виведення цих будівель з держвласності у приватну власність. Вони наголошують, що за останні 10 років одесити стали свідками неефективного використання і, як наслідок, несумлінного розпорядження нерухомим майном, що належить НАН України.

«Більшість приміщень передано у приватну власність, унаслідок чого держава втратила і втрачає лабораторії для розвитку науки і впровадження інновацій, а місто - культурну спадщину, соціальну інфраструктуру і робочі місця», - стверджують депутати.

У зверненні зазначається, що балансоутримувач приміщень не утримує їх належним чином, не використовує за цільовим призначенням, доводить до руйнування, щоб на їх місці, біля Чорного моря, можна було збудувати висотний житлово-офісний комплекс. Водночас зазначається, що ці приміщення до 1972 року належали територіальній громаді.

«Вони є частиною історико-архітектурного комплексу, а саме Грецька богадільня ім. Григорія Маразлі, надвірна дзвіниця, приміщення аптеки, які слід відновити і повернути історичну спадщину територіальній громаді для збереження, охорони і шляхетної справи», - наголошується у зверненні.

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Депутат також зазначають, що в Україні зростає кількість дітей з аутизмом. Більш того, видозмінюється і ускладнюється симптоматика цього захворювання у багатьох немовлят. При цьому питання виявлення і ранньої реабілітації таких дітей залишаються невирішеними. В жодному з міст України досі не створені соціально-педіатричні центри раннього втручання для можливості виявлення, статистики, скринінгу, діагностики та взаємодії з іншими установами тощо.

«Одеса має перспективу стати першим містом, в якому буде створений такий соціально педіатричний цент раннього втручання. Для цього у нас є бажання, професійні кадри, приклад успішної роботи колективу Інституту реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку імені Януша Корчака, комунального закладу «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», громадських організацій та благодійних фондів», - наголошується у документі.