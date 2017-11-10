У Тернополі стрімко зростає кількість дітей, хворих на кір



У Тернополі продовжує стрімко зростати кількість дітей, які захворіли на кір.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, від початку жовтня до 8 листопада у місті вже зареєстровано 18 випадків захворювання на кір серед дітей.

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Зі слів заступника директора Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимира Кучми, ріст захворюваності, насамперед, пов’язаний із недостатнім рівнем вакцинації серед дорослих та дітей. Загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні складає 84%. Проте, щоб зупинити епідемію, потрібно, щоб цей показник сягав щонайменше 95%.

Для того, щоб уникнути подальшого поширення інфекції, профілактичні попереджувальні заходи у місті продовжені до 28 листопада.

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Влада міста закликала батьків звернутися у Тернопільську міську дитячу комунальну лікарню або до дільничного лікаря-педіатра за місцем проживання, аби їхні діти пройшли вакцинацію від кору.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у Тернополі було оголошено спалах кору. комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді тоді прийняла рішення з 10 жовтня дітей без щеплення не приймати в дитсадки.