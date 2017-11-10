На Івано-Франківщині зафіксовано масовий спалах кору серед учнів інтернату с.Яблунів

На Івано-Франківщині зафіксовано спалах кіру, повідомляє прес-центр Івано-Франківського обласного лабораторного центру.

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На цей раз захворіло дев'ятеро дітей у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті с. Яблунів.

Зазначається, що 9 листопада трьох дітей було госпіталізовано до інфекційного відділу Косівської центральної районної лікарні, ще одну дитину - до інфекційного відділу Надвірнянської центральної районної лікарні. А п'ятеро наразі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Епідеміологи вкотре наголошують на тому, що кір належить до висококонтагіозних керованих інфекцій, найбільш ефективним засобом профілактики якої є вакцинація.