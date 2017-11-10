ГПУ розслідує факти невиплати зарплати лікарям у Смілі Черкаської області

Кабінет міністрів України звернувся до Генеральної прокуратури з приводу розслідування фактів невиконання законів посадовими особами органів місцевого самоврядування міста Сміла Черкаської області, які призвели до невиплати зарплати працівникам спеціалізованої медико-санітарної частини № 14.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне протокольне рішення ухвалене під час засідання уряду.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив, що скалался ситуація, коли міська рада Сміли фактично відмовилася від закладу, розташованого на території міста.

"Прошу додати протокольне доручення, щоб МОЗ разом з Мінфіном вирішив цю проблему, вжив заходів щодо того, щоб виділити кошти медичної субвенції для функціонування спеціальної медико-санітарної частини № 14, зокрема в питанні виплати заборогованості по заробітній платі лікарям, які там без зарплати знаходяться сьогодні. В разі необхідності прийняти рішення уряду щодо цього на черговому засіданні. А також Мінекономрозвитку разом з Черкаською ОДА і депутатами Смілянської міської ради вирішити питання щодо правового статусу спеціалізованої медико-санітарної частини № 14 у спосіб, передбачений законом, а точніше - передачу з 1 січня 2018 року цього закладу у комунальну власність міста Сміла", - сказав заступник міністра.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив на необхідності розслідування фактів невиконання законів посадовцями.

"Я вважаю, що це допущено саме через байдужість, безвідповідальність місцевої ради, керівництва імсцевої ради. Бо, відповідно до законодавства, цей заклад ми передали ще рік тому або й більше в управління міста. Місто прийняло рішення його не взяти. І фактично це був невиконаний закон. Жодної копійки уряд не боргує цим людям, боргує міська влада. Тепер ми маємо їх повернути в державну власність, напевно, заплатити кошти людям... Але я вважаю, що треба розслідувати, яким чином це все відбулося, хто з посадових осіб має нести відповідальність за таке рішення. Тому я пропоную додати до протокольного доручення уряду: звернутися до Генеральної прокуратури з метою розслідування фактів невиконання законів посадовими особами органів місцевого самоврядування міста Сміла Черкаської області, які призвели до виникнення соціальної напруги навколо державного закладу та невиплати заробітної плати спеціалізованої медико-санітарної частини № 14 МОЗ України», - заявив Гройсман.

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Також, на його думку, необхідно визначити, у тому числі, чи компетентно цим питанням опікувалися обласна та районна держадміністрації.

"Теж треба додати, щоб провелося відповідне розслідування і щодо посадових осіб обласної та районної державних адміністрацій", - наголосив Гройсман.