На Одещині - масовий спалах кору серед дітей

В одному районі Одеської області на кір захворіли два десятки людей. Двоє недужих – дорослі, решта – діти, пише ТСН.

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Восьмеро із хворих - багатодітна мати та її діти.

Жоден із потерпілих не мав щеплення. Найбільша кількість недужих у Виноградівці - віддаленому селі неподалік молдовського кордону. Єдина тамтешня школа зачинена на карантин. Із трьох сотень дітей приблизно 60 учнів ніколи не отримували вакцин.

Батьки, за словами медиків, відмовляються від щеплень начебто з релігійних міркувань.

З початку року на Одещині на кір вже перехворіли понад 500 людей. Двоє дітей – дворічна дівчинка й трирічний хлопчик - померли від ускладнень недуги. Обоє не були вакциновані.