Показники захворюваності на грип та ГРВІ у Києві - нижче епідемічного порогу

За 45-й тиждень епідсезону у Києві зареєстровано 16 600 хворих на грип і ГРВІ, що на 2% більше, ніж попереднього тижня.

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Як йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, показник захворюваності на грип та ГРВІ минулого тижня склав 567,4 та є нижчим епідеміологічного порогу на 12,2%.

Порівняноі з попереднім тижнем спостерігається незначне зростання захворюваності за рахунок дитячого населення.

Медики зазначають, що це пов’язано з завершенням осінніх канікул та поверненням дітей до шкільних колективів, де максимально реалізується повітряно-крапельний шлях передачі інфекційних захворювань. Так, серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 4,6%, 3856 випадків, що складає 33% від загальної кількості захворілих дітей (за 44-й тиждень 3680 – 35,1%) та 23,2% (за 44-й тиждень – 22,4%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою. Загалом дорослих захворіло 4914 проти 4935 – за 44-й тиждень, майже на рівні з попереднім тижнем, а серед дітей зафіксовано зростання захворюваності на 3% (11 686 проти 11 338 – за 44-й тиждень). У структурі захворюваності діти складають 70,4%, на попередньому тижні цей показник становив 69,7%.

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До закладів охорони здоров’я міста за 45-й тиждень госпіталізовано 189 осіб, із них – 142 дітей.

За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 6015 осіб, із початку епідемічного сезону – 8764 осіб, із них – 2063 дітей.