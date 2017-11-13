У Подільському районі Києва можна буде обстежитися безоплатно: адреси

З 14 по 17 листопада в Подільському районі проходить пілотний проект «Лікар у Вашому домі».

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Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, жителі столиці мають можливість безкоштовно отримати первинні консультації щодо стану свого здоров’я та пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання: перевірити рівень цукру та холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, пройти тест на ВІЛ/СНІД тощо.

Обстеження можна буде пройти з 10:00 до 15:00 у таких локаціях:

14 листопада – Центр надання адміністративних послуг Подільської РДА, вул. Костянтинівська, 9/6; приміщення аптеки КП «Фармація № 95», вул. Маршала Гречка, 14.

15 листопада – Управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА, вул. Ярославська, 31-Б; приміщення аптеки КП «Фармація № 48», просп. В. Порика, 13.

16 листопада – приміщення Подільської районної державної адміністрації (3-й поверх, хол), Контрактова площа, 2; приміщення аптеки КП «Фармація № 48», просп. В. Порика, 13

17 листопада – КП «Керуюча компанія» Подільського району, вул. Хорива, 36; територіальний соціальний центр Подільського району, вул. О. Бестужева, 32.

У КМДА нагадали, що пілотний проект «Лікар у Вашому домі» стартував 6 листопада цього року для раннього виявлення та профілактики захворювань киян. За цей час медичні працівники мобільних бригад обстежили 356 осіб.