В Ужгороді 13-річна дівчинка народила дитину

10:30, 14 листопада 2017
Новини регіонів
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У цьому році це були вже п’яті ранні пологи в Ужгороді. 

pixabay.com

В Ужгородському пологовому будинку народила 13-річна дівчинка, пишуть Новини Закарпаття

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За словами завідувача відділення патології вагітних Василя Піріді, поява на світ дитини ускладнилися акушерською патологією і завершилися кесаревим розтином.

У цьому році це були вже п’яті ранні пологи в Ужгороді. Торік породіль віком до 14 років було 9, а позаторік – аж 17. Загалом народження на Закарпатті дітей у віці від 15-16 років складає 2 відсотки від загальної кількості пологів у області.

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Теги: #ранні пологи#13-річна дівчинка народила в Ужгороді#новини Закарпаття