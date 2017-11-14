На Запоріжжі - масовий спалах кору серед школярів: 13 дітей госпіталізовані у тяжкому стані (відео)

На Запоріжжі зафіксовано масовий спалах кору: 13 дітей - на лікарняних ліжках. Усі з однієї школи з селища Кушугум. Медики припускають, що інфекцію до навчального закладу занесла вчителька молодших класів. Школу поки закрито, повідомляє ТСН.

Читайте такожВ Одеській області - масовий спалах кору серед дітей

Стан школярів, хворих на кір, лікарі називають тяжким, у всіх дуже висока температура, висипка по всьому тілі, у деяких дітей – загострення хронічних хвороб. Крім батьків, до дітей, нікого не пускають.

Епідеміологи кажуть, що всі діти, які захворіли на кір, не мали необхідних щеплень, отже, роботу в цьому напрямку обіцяють посилити, хоча зараз все залежить виключно від волі батьків – всі щеплення дітям зараз роблять лише за погодженням дорослих.

Школу, де стався спалах кору закрили на дезінфекцію. Зараз тут працюють кварцові лампи, технічні працівники ретельно вимивають всі класи і коридори хлорним розчином.

Хворі на кір діти повинні провести на лікарняному ліжку щонайменше кілька тижнів. Тим часом лікарі передбачають, що кількість інфікованих тут дітей може зрости.

Читайте такожВ Одесі щодня госпіталізують до 10 хворих на кір

Нагадаємо, що в цьому році кір наступає. Двоє дітей від хвороби померли. На початок вересня цього року в Україні вже зареєструвано понад 1600 випадків захворювання на кір. Лідери - Прикарпаття, Одеська область і Тернопільщина. Медики попереджали про імовірність спалаху хвороби ще влітку, аджене виконується план вакцинації дітей.