Представникам регіонів пояснять, як впроваджувати медичну реформу

Міністерство охорони здоров’я проводить нараду з представниками регіональних департаментів щодо впровадження медичної реформи в Україні.

Читайте такожНардепи наполягають нарешті призначити міністра охорони здоров’я України

Як зазначили УНІАН у МОЗ, захід організований за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та триватиме протягом двох днів у Києві.

На нараді було презентовано перші кроки впровадження медичної реформи: автономізація медичних закладів, розвиток системи eHealth, запуск Національної служби здоров’я України.

«Зараз багатьом важко повірити, що ми виконаємо запланований обсяг робіт, але й в ухвалення закону було важко повірити. Тим не менше нам вдалося це зробити. І це, безперечно, ваша заслуга теж – я знаю, що медики на місцях переконували своїх депутатів голосувати за цей законопроект. Ми обговоримо з вами проект плану впровадження реформи, і за взаємної згоди почнемо його реалізацію», – сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Заступник міністра презентував ключові компоненти реформи та зазначив, що успіх імплементації реформи залежить і від місцевої влади, і від комунальних закладів, Парламенту та Уряду України, і Національної служби здоров’я України та системи eHealth.

Під час наради голови обласних та районних відділів охорони здоров’я, головні лікарі Центрів первинної медико-санітарної допомоги отримають інформацію щодо основних етапів та механізмів впровадження реформи, а також зможуть поставити запитання та внести пропозиції щодо конкретних нюансів реалізації змін у системі охорони здоров’я.