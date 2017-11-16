Лікарі на Донбасі пройдуть підготовку з надання екстреної медичної допомоги

Медичні працівники на Донбасі пройдуть спеціальну підготовку з надання екстреної медичної допомоги для порятунку якомога більшої кількості життів в разі в подій з масовим надходженням поранених, а також з надання допомоги при травмах.

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Міжнародна гуманітарна медична організація Médecins Sans Frontières (MSF)/ «Лікарі без кордонів» проведе тренінги з надання екстреної медичної допомоги в лікарнях в Маріуполі, Кураховому та Волновасі, де система охорони здоров'я серйозно постраждала через конфлікт в регіоні.

Команда MSF, що складається з експертів з Англії, Італії, Мексики та Перу з планування дій у разі масового надходження постраждалих, спочатку проведе чотириденний тренінг в Маріуполі з первинної допомоги при травмах для медичних працівників регіону.

Тренінг сфокусований на роботі з травмами: головні та найчастіші причини травм, а також ускладнення, пов'язані з травмами, такі як велика кровотеча, шок, ускладнене дихання і ризик зараження.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я травми є причиною 9% смертей в усьому світі, що майже в 1,7 раза перевищує кількість смертей в результаті ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та малярії.

Потім команда MSF відвідає медичні заклади трьох районів для розробки індивідуального плану дій у разі масового надходження поранених. План дій в разі масового надходження поранених спрямований на те, щоб співробітники лікарні змогли швидко та ефективно відреагувати у разі коли в лікарню надходить одночасно велика кількість постраждалих.

План дій в разі масового надходження поранених передбачає реорганізацію медичного персоналу всієї лікарні таким чином, щоб зробити їх дії максимально ефективними, якщо їм доведеться зіткнуться з великою кількістю пацієнтів за короткий проміжок часу.

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Система розроблена для того, щоб врятувати максимально можливу кількість життів.

Медичний координатор MSF в Україні Франкін Фріас заявив, що такі тренінги допоможуть медичному персоналу ефективно керувати потоком пацієнтів з травмами та реорганізувати медичний заклад в разі великого напливу поранених.

"Ці тренінги показали високу ефективність в різних умовах по всьому світу, сприяючи поліпшенню медичного обслуговування пацієнтів і скороченню смертності», - сказав Фріас.