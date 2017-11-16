Масовий спалах кору на Запоріжжі: кількість хворих зросла до 62 людей (відео)
16:11, 16 листопада 2017Новини регіонів
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Під наглядом лікарів люди, які контактували з хворими, а це близько 700 осіб.
Стан дітей - середньої тяжкості / УНІАН
На Запоріжжі кількість хворих на кір зросла до 62 осіб, з них 17 дітей.
Як повідомили в Запорізькому лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 17 учнів.
Стан дітей - середньої тяжкості. Медики підкреслюють, що жоден із хворих дітей не був вакцинований проти кору.
Під наглядом лікарів люди, які контактували з хворими, а це близько 700 осіб.
У Запоріжжі зростає кількість хворих на кір
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