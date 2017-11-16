Масовий спалах кору на Запоріжжі: кількість хворих зросла до 62 людей (відео)

На Запоріжжі кількість хворих на кір зросла до 62 осіб, з них 17 дітей.

Як повідомили в Запорізькому лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 17 учнів.

Стан дітей - середньої тяжкості. Медики підкреслюють, що жоден із хворих дітей не був вакцинований проти кору.

Під наглядом лікарів люди, які контактували з хворими, а це близько 700 осіб.