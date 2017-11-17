З початку року у Києві на кір захворіли 60 осіб

У Києві в останні дні було зареєстровано чотири випадки захворювання на кір.

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Про це заявив директор Київського міського лабораторного центру Сергій Чумак, повідомляє 112.ua.

За словами експерта, останній випадок захворювання на кір був зафіксований в одній зі столичних шкіл 15 листопада.

"15-го числа ми зареєстрували випадок захворювання на кір дитини, яка відвідувала навчальний заклад № 28. Найголовніше, що у даних приміщеннях проведено прибирання, провітрювання і на сьогоднішній день немає нічого загрозливого. Дітей, які контактували, потрібно спостерігати з восьмого дня після того, як було виявлено захворювання. По Києву на сьогоднішній день у нас зареєстровано 4 таких спалахи, взагалі на сьогодні вже захворіло 60 людей. З початку року 60 осіб, з них 11 – це дорослі", - заявив Чумак.

Зазначається, що кількість хворих на кір в Україні цього року значно зросла порівняно з 2016 роком.