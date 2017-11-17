На Кіровоградщині - випадок ботулізму: хворі їли домашні м’ясні консерви (відео)

Двоє залізничників з Олександрії на Кіровоградщині захворіли на ботулізм. Вони потрапили до реанімації, після відрядження, де скуштували домашні м’ясні консерви, йдеться в ТСН.

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За кілька днів у чоловіків різко погіршився зір. Вони звернулися до окуліста. Медик одразу запідозрила небезпечну інфекцію, адже проблеми із зором - це перший симптом ботулізму. Хворих негайно доправили до лікарні.

Чоловікам ввели сироватку і за кілька годин їм полегшало. Нині пацієнти одужують. З п’яти членів бригади, які куштували консерви, захворіли лише двоє.

"Почали їсти цю консерву. Зрозуміли, що вона дещо зіпсована, тобто смак був погіршений, а вони взяли перші дві ложки, трої інших доїдали, як кажуть те, що лишилось.Але є такий собі закон: вражається ботулізмом той, хто бере першу ложку", - розповідає завідувач інфекційного відділення Олександрійської ЦРЛ Анатолій Цимбалістий.