Київські лікарні готуються до сезонного зростання захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві медичним комунальним закладам доручено готуватися до епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.

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Про це йдеться в розпорядженні КМДА від 14 листопада №1417 «Про організацію профілактичних заходів щодо захисту населення Києва від захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції в епідемічний період 2017-2018 років», текст якого оприлюднено на офіційній сторінці київської влади.

Згідно з документом, відповідну роботу мають провести Департамент охорони здоров’я КМДА, Департамент соціальної політики, КП «Фармація», Департамент освіти та науки, молоді та спорту КМДА.

Так, Департамент охорони здоров’я має підготувати медичні заклади до прийому пацієнтів у період епідемії, створивши необхідний запас противірусних, лікувальних препаратів, антисептичних та дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту медичних працівників, спеціальної медичної апаратури, тест-систем.

Також Департамент повинен організувати підвищення кваліфікації медпрацівників із питань діагностики, лікування та профілактики грипу та ГРІ; забезпечити забір матеріалу від хворих на грип та ГРІ з тяжкою клінічною картиною, щоб ідентифікувати збудника захворювання.

Крім того, у рамках передсезонної імунопрофілактики грипу провести профілактичні щеплення проти грипу медичним працівникам закладів охорони здоров᾽я, що надають первинну та екстрену медичну допомогу, працівникам приймальних відділень медзакладів, а також працівникам і вихованцям будинків дитини, підпорядкованих департаменту за рахунок міської цільової програми «Здоров᾽я киян» на 2017-2019 роки.

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«На період можливого інтенсивного підйому захворюваності на грип та ГРІ передбачити залучення додаткового медперсоналу для своєчасного надання медичної допомоги мешканцям; передбачити виділення додаткової кількості ліжок для госпіталізації хворих та оперативне їхнє розгортання у разі загострення епідемічної ситуації», - йдеться в розпорядженні.

У свою чергу, «Фармація» має забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРІ, а також засобів захисту (маски, гумові рукавички тощо) та безперервну їхню реалізацію.

Щеплення проти грипу, згідно з розпорядженням, будуть проведені в передепідемічний період працівникам Департаменту соцполітики та співробітникам підпорядкованих йому закладів, установ та організацій.

Як повідомляв УНІАН, пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозується на січень-лютий 2018 року.

Раніше у КМДА інформували, що у столиці здійснити вакцинацію можна в 19 медичних закладах. Як зазначалось, щеплення жителям Києва проводиться незалежно від місця проживання. Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама процедура) - безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

За даними КМДА станом на 13 листопада, показник захворюваності на грип та ГРВІ є нижчим епідеміологічного порогу на 12,2%.