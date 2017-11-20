У Рівному виходжують немовля, яке народилося масою тіла 530 грамів

В Обласному перинатальному центрі у Рівному виходжують немовля, яке народилось передчасно, його вага на момент народження становила 530 грамів, пише vkuluarah.com.ua.

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Головлікар перинатального центру Віторія Єнікеєва розповіла, дитині вже кілька місяців, вона досі перебуває в дитячій лікарні.

"Важко говорити про кінцеві результати, адже це дуже мала вага", – зазначила лікарка.

За статистикою, кожна десята дитина в області народжується передчасно і потребує особливої турботи.