У Тернополі через удушення ковдрою померло 5-місячне немовля

У Тернополі через удушення ковдрою помер 5-місячний хлопчик.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дитина померла в ніч з 17 на 18 листопада.

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Матір розповіла, що поклала спати сина о 23.30, а побачила, що дитина не дихає лише вранці – близько 6.30. Медики, які приїхали на виклик, констатували лише смерть.

Відповідно до висновку медиків, причина смерті немовляти – механічна асфіксія від закриття отворів носа та рота тканиною. Оскільки слідчі будь-яких тілесних ушкоджень на тілі дитини не виявили, то припускають, що хлопчик задихнувся через накриття покривалом чи якимось іншим полотном. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Подію зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань.

В поліції зазначають, що цього року це вже друге удушення дитини через необережність батьків.