Серед школярів столиці зафіксовано незначне зростання захворюваності на застудні хвороби

За 46-й тиждень епідсезону в Києві зареєстровано 16 805 хворих на грип і ГРВІ, що на 1,2% більше, ніж попереднього тижня.

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Як йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, показник захворюваності на грип та ГРВІ минулого тижня склав 574,4 та є нижчим епідеміологічного порогу на 17,9%.

Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні.

Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 4,8%, 4049 випадків, що складає 34,2% від загальної кількості захворілих дітей (за 45-й тиждень – 33%) та 24,1% (за 45-й тиждень – 23,2%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою. Загалом дорослих захворіло 4950 проти 4914 за 45-й тиждень, майже на рівні з попереднім тижнем, а серед дітей зафіксовано зростання захворюваності на 1,4% (11 855 проти 11 686 – за 45-й тиждень). У структурі захворюваності діти складають 70,5%, на попередньому тижні цей показник становив 70,4%.

До закладів охорони здоров’я міста за 46-й тиждень госпіталізовано 155 осіб, із них – 131 дитину.

За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 5577 осіб, із початку епідемічного сезону – 14341 особу, із них – 3286 дітей.

Нагадаємо, за 45-й тиждень епідсезону у Києві було зареєстровано 16 600 хворих на грип і ГРВІ, що на 2% більше, ніж попереднього тижня.