У Дніпрі відкрили реконструйований корпус Центру матері та дитини

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області взяв участь у відкритті реконструйованої будівлі педіатричного корпусу Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини імені професора М.Ф.Руднєва.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко нагадав, що 20 листопада – Всесвітній день дитини та Міжнародний день педіатра. Він назвав символічним, що саме в цей день, після масштабної реконструкції, відкривається відділення педіатрії Центру матері та дитини імені Руднєва та привітав педіатрів і пацієнтів.

Президент зауважив, що Центр матері та дитини – спільний проект держави та регіону, певною мірою результат децентралізації. За його словами, на повну реконструкцію та переобладнання лікарні було виділено близько вісімдесяти п’яти мільйонів гривень.

«Тут все за європейськими стандартами – від інтер’єру до інноваційного обладнання. Повністю змінено підхід до надання медичних послуг малюкам», - сказав глава держави.

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Сучасне планування дозволить дітям знаходитися в одній палаті з батьками. Все педіатричне відділення оснащене сучасною медичною технікою. Консультативно-діагностичне відділення для дітей обладнане кабінетами ультразвукової діагностики, медико-генетичного консультування.

Також діятиме Центр раннього втручання для своєчасного виявлення та більш результативного лікування дітей.