У Дніпрі відкрили реконструйований корпус Центру матері та дитини
На повну реконструкцію та переобладнання лікарні було виділено близько 85 мільйонів гривень.
Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області взяв участь у відкритті реконструйованої будівлі педіатричного корпусу Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини імені професора М.Ф.Руднєва.
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Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко нагадав, що 20 листопада – Всесвітній день дитини та Міжнародний день педіатра. Він назвав символічним, що саме в цей день, після масштабної реконструкції, відкривається відділення педіатрії Центру матері та дитини імені Руднєва та привітав педіатрів і пацієнтів.
Президент зауважив, що Центр матері та дитини – спільний проект держави та регіону, певною мірою результат децентралізації. За його словами, на повну реконструкцію та переобладнання лікарні було виділено близько вісімдесяти п’яти мільйонів гривень.
«Тут все за європейськими стандартами – від інтер’єру до інноваційного обладнання. Повністю змінено підхід до надання медичних послуг малюкам», - сказав глава держави.
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Сучасне планування дозволить дітям знаходитися в одній палаті з батьками. Все педіатричне відділення оснащене сучасною медичною технікою. Консультативно-діагностичне відділення для дітей обладнане кабінетами ультразвукової діагностики, медико-генетичного консультування.
Також діятиме Центр раннього втручання для своєчасного виявлення та більш результативного лікування дітей.