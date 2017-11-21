У Кривому Розі представили результати пілотного проекту «Сталість ВІЛ-послуг», який впроваджувався в рамках проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», повідомили УНІАН у МОЗ. Мета проекту - забезпечити сталість надання ВІЛ-послуг в м.Кривий Ріг та Криворізькому районі Дніпропетровської області.

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Мешканці цих територій можуть пройти тестування на ВІЛ із застосуванням двох швидких тестів у свого сімейного лікаря. ВІЛ-інфіковані можуть отримати послуги замісної підтримувальної терапії та послуги щодо видачі АРВ-препаратів на первинному рівні. У центрах первинної медико-санітарної допомоги, завдяки пілотному проекту, функціонуватимуть п’ять кабінетів інтегрованої медичної допомоги.

В результаті впровадження пілоту розширено доступ до замісної підтримувальної терапії шляхом співфінансування цієї послуги пацієнтом.