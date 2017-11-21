У Сумах до психіатричної лікарні госпіталізовано жінку, яка намагалася викрасти дворічного хлопчика

У Сумах жінку, яка 30 липня в центрі міста намагалась викрасти дворічного хлопчика, госпіталізовано до психіатричної лікарні.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні застосовано до зловмисниці за рішенням суду від 20 листопада за клопотанням Сумської місцевої прокуратури.

Також зазначається, що відповідно до висновків судово-психіатричної експертизи жінка страждає психічним захворюванням та на момент вчинення злочину не могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

«Дії 30-річної жительки Волинської області кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавленні волі або викрадення малолітньої особи) Кримінального кодексу України, що передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Однак, у зв’язку з неосудністю обвинуваченої, до неї застосовано заходи примусового лікування», – зазначив прокурор Сумської місцевої прокуратури Максим Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Сумах двоє чоловіків передали поліцейським затриману ними жінку, яка намагалась викрасти дитину і втекти. У відділку поліції вона розповіла, що відібрала дитину, бо відчула до неї материнські почуття. Згодом жінка зізналась, що планувала використовувати хлопчика для жебракування.

31 липня відносно зловмисниці було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавленні волі або викрадення малолітньої особи) ККУ.