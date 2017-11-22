Епідемія кору на Запоріжжі: кількість хворих продовжує зростати (відео)

Кількість хворих на кір на Запоріжжі збільшилася до 70 осіб. Більшість недужих – учні й вчителі селищної школи у Кушугумі, де тиждень тому зафіксували першу хвилю спалаху інфекції, повідомляє ТСН.

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На лікарняних ліжках нині перебуває чотири десятки людей з однаковими симптомами - жаром та висипами. Недужі, за словами лікарів, необхідних щеплень не мали.

Єдина школа в селищі не працюватиме щонайменше до 5 грудня. Епідеміологи не виключають, що терміни - не остаточні.

За попередньою інформацією, інфекцію до навчального закладу занесла вчителька молодших класів.