На Сумщині судитимуть головну лікарку психлікарні за підозрою у катуванні пацієнтів

Прокуратура Сумської області у середу, 22 листопада, направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, яку обвинувачують у залишенні в небезпеці та катуванні холодом пацієнтів установи, а також в підбурюванні колег до протиправних дій.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Зазначається, що на початку року було проведено ексгумацію семи трупів пацієнтів зазначеної лікарні, які померли в грудні 2016 року нібито від серцево-судинної недостатності, набряку головного мозку чи інтоксикації.

«Однак, згідно з офіційними результатами проведеної ексгумації та висновками судово-медичних експертиз встановлено, що патологоанатомічне дослідження трупів взагалі не проводилось, складені документи підроблені, причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра гнійна пневмонія», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2016 року по січень 2017 року у відділеннях лікарні, де перебували померлі пацієнти, температура повітря була неприпустимо низькою (від 10 до 18 градусів при встановленій нормі – 20 градусів за шкалою Цельсія).

«Проте головний лікар, розуміючи негативний вплив таких показників температурного режиму на здоров'я пацієнтів, оскільки вона майже 14 років працювала пульмонологом, не вживала будь-яких дієвих заходів щодо вирішення даної ситуації. За наявною інформацією, головний лікар ставилась до пацієнтів лікарні як до неповноцінних членів суспільства. Загалом, у зазначений період на лікуванні в закладі перебувало 453 особи, які потерпали від холоду, смерть 4 із них знаходиться у причинному зв'язку з порушенням температурного режиму в лікарні», - повідомили у прокуратурі.

За даними відомства, обвинувачена, користуючись особистими зв’язками, підбурила лікаря-патологоанатома внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо причин смерті померлих.

Дії колишнього керівника закладу кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації), ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) та ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (підбурення до складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) КК України.

У прокуратурі додали, що судитимуть також і лікаря-патологоанатома, яка, не провівши належним чином розтин трупів, за вказівкою колишнього головного лікаря внесла до медичної документації завідомо неправдиві відомості про патологоанатомічний діагноз та клінічно-патологоанатомічний епікриз, чим сприяла приховуванню злочинних дій головного лікаря психіатричної лікарні.

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Лікарю-патологоанатому інкриміновано вчинення злочинів за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 135 (пособництво у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебувають в небезпечному для життя стані) та ч. 1 ст. 366 (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) КК України. Обвинуваченим загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 3 березня суд обрав колишньому головному лікарю обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, яку підозрюють у катуванні пацієнтів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Однак 9 березня Апеляційний суд Сумської області змінив його на цілодобовий домашній арешт.