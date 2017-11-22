В Україну намагалися ввезти контрафактні препарати для лікування раку та гепатиту

Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками запобігли в Києві контрабанді в Україну великої партії контрафактних ліків.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що громадянин однієї з країн Південної Азії регулярно ввозить до нашої країни медпрепарати сумнівного походження, не ліцензованих вітчизняним Міністерством охорони здоров’я. Ділок реалізовував ліки через приватних докторів в одному з регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, під час огляду багажу іноземця, який прилетів до міжнародного аеропорту «Бориспіль», правоохоронці виявили приховані від митного контролю препарати для лікування, зокрема, онкозахворювань та гепатиту.

За висновками експертів вартість вилучених контрафактних ліків за цінами «чорного ринку» становить понад 600 тисяч гривень. Контрабандний вантаж відправлено на експертизу.

Тривають відповідні процесуальні дії