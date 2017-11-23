Червоний хрест направив жителям окупованого Донбасу гуманітарну допомогу

У гуманітарну допомогу входять гігієнічні засоби, будівельні матеріали та продуктові набори / УНІАН

22 листопада місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям окупованій частині Донецької області 131 тонну гуманітарної допомоги.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста за маршрутом «Київ–Донецьк–Маріуполь» прослідували 8 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, серед яких гігієнічні засоби, будівельні матеріали та продуктові набори загальною вагою 131 тонна", - йдеться у повідомленні.