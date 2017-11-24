У Слов’янську відкрили дитяче відділення в обласній психіатричній лікарні

На Донбасі відбулось відкриття дитячого відділення КЛПУ “Обласна психіатрична лікарня Слов’янська”.

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Як повідомляє МОЗ,у лікарні батьки зможуть перебувати з дітьми в комфортних умовах цілодобово.

Також були відновлені приміщення, встановлені вікна, двері, сучасний дах, утеплений фасад та побудована індивідуальна котельна, яка працює на твердому паливі, а також замінені електромережі, системи холодного та гарячого водопостачання, водовідведення.

У рамках проекту відкрили гарячу лінію, по якій фахівці будуть надавати рекомендації.

Це стало можливим завдяки підтримці німецької федеральної компанії GIZ, яка працює за дорученням уряду Німеччини, у співпраці з Люксембурзьким Червоним Хрестом в рамках програми «Ініціативи для інфраструктурної програми для України».