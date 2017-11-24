У Запоріжжі стартував марафон донорства

Запорізька обласна клінічна лікарня ініціювала марафон донорства «У краплі крові – врятоване життя».

Читайте такожКабмін затвердив обсяги забезпечення населення донорською кров’ю на 2018 рік

Як повідомили у Запорізькій ОДА, це наймасштабніша донорська акція в Запорізького регіону, яка ще до свого відкриття об'єднала всю область: представників влади, великих промислових підприємств, навчальних закладів, волонтерів та небайдужих громадян.

За попередніми підрахунками, за два дні кров здали понад 150 осіб, що дозволило поповнити запаси крові на більш ніж 60 літрів.

Акція активно поширюється і в області: до марафону приєдналися великі міста - Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар. Марафон триватиме до 30 листопада.