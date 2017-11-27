У Харкові відкрили перший у місті центр для дітей при виші

У Харківському національному університеті міського господарства ім. Бекетова почав роботу Центр розвитку для дітей.

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Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

Центр забезпечить тимчасове перебування дітей на час відвідин їх батьками занять або консультацій (для студентів) і на час перебування на робочому місці (для співробітників).

Головна "цільова аудиторія" центру - діти дошкільного віку (від 3 до 7 років), немовлята можуть перебувати тут разом з батьками, а школярі - виконувати домашні завдання в спеціально обладнаному приміщенні.

Про дітей дбатимуть психологи, соціальні педагоги, а також волонтери-аніматори.

Центр, який розмістився на площі близько 100 кв. м, розділений на кілька просторів: кімната, де можуть перебувати діти для тихого відпочинку (читання, можливо, сну), кімната для активних ігор, для перебування з немовлятами, санітарно-технічна зона.

Планується проводити для дітей різні види навчання: курси, творчі майстер-класи, мовні заняття.

Дизайн-проект центру розробили студенти факультету архітектури, образотворчого мистецтва та дизайну вишу.