У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ

За 47-й тиждень епідсезону в Києві зареєстровано 17850 хворих на грип та ГРВІ, в порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 5,9%.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Показник захворюваності на грип та ГРВІ за минулий тиждень становить 610,1 і нижче епідеміологічного порогу на 19,1%, інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на характерному для даного періоду рівні.

Якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворюваності за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. В цілому дорослих захворіло 5048 проти 4950 за 46-й тиждень, зростання на 1,9%; дітей - 12802 проти 11855, зростання на 7,4%. У структурі захворюваності діти складають 71,7%, на попередньому тижні - 70,5%. Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 10,39%, 4515 випадків, що становить 35,3% від загальної кількості дітей, хворих (за 46-й тиждень 4049 - 34,2%) та 25,3% (за 46-й тиждень - 24,1%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

В заклади охорони здоров'я міста за 47-й тиждень госпіталізовано 177 осіб, з них 158 дітей.

За поточний тиждень в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 3397 осіб, з початку епідемічного сезону - 17738 осіб, з них - 4240 дітей.

Як повідомляв УНІАН, за 46-й тиждень епідсезону в Києві було зареєстровано 16805 хворих на грип та ГРВІ, що на 1,2% більше, ніж на попередньому тижні.