В аеропорту "Одеса" було виявлено валізу з контрабандними ліками проти раку та гепатиту

У міжнародному аеропорту «Одеса» правоохоронці виявили валізу з імпортними ліками на 120 тис. дол, які намагалися незаконно перемістити в Україну.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області.

Зазначається, що співробітники митниці спільно з представниками управління СБ України в Одеській області напередодні після прибуття вечірнього рейсу зі Стамбула на стрічці транспортера видачі багажу виявили залишену валізу.

За словами начальника одеської митниці Олександра Власова, з'ясувалося, що власником багажу є громадянин України, який прибув до Одеси з Індії, транзитом через Туреччину.

«Для проходження митного контролю він обрав «зелений коридор», завбачливо «забувши» валізу на стрічці. Причину такої забудькуватості видав сканер. У валізі виявилося 27 кг лікарських засобів. Їх приблизна ринкова вартість - близько 120 тис. дол. », - повідомив Власов.

Він підкреслив, що всі виявлені медикаменти - індійського виробництва, застосовуються при лікуванні гепатиту С (Daclawin, Hepcinat LP, Lucisof, Teravir) і онкологічних захворювань з метастазним процесом (Zoldona, Thalix, Zoldria, Zoledronic acid, Bortenat Injection).

Зараз тривають процесуальні дії щодо фіксації факту незаконного переміщення лікарських засобів. Остаточну вартість медикаментів визначить товарознавча експертиза.