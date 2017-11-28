На Кіровоградщині перевіряють, як годують дітей у школах

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області разом з Кіровоградською регіональною державною лабораторією та Кіровоградським обласним лабораторним центром почали проведення досліджень якості та безпечності питної води і харчування в навчальних закладах, обстеження умов виховання, навчання та перебування дітей в організованих дитячих колективах.

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Здійснюються відбори готових страв на відповідність мікробіологічним та санітарно-гігієнічним показникам (калорійність і термообробка), питної води з водопровідної мережі (централізовані і нецентралізовані джерела) – на визначення активності природних радіонуклідів та радону, а також води питної на харчоблоках на відповідність мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. Обстежуються також об’єкти навколишнього середовища та умови перебування дітей в закладах.

Дослідження харчування і умов перебування в навчальних закладах (мікроклімат, освітлення, повітря закритих приміщень, визначення активності радону в питній воді) проводить Кіровоградський обласний лабораторний центр, а питної води та санітарно-гігієнічних змивів з об’єктів навколишнього середовища – Кіровоградська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби.

Ця роботу буде продовжена і наступного року. Передбачено також проведення досліджень якості і безпечності питної води, яку вживає населення. На здійснення цих масштабних заходів виділено кошти з державного бюджету.