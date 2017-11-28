На Чернігівщині - спалах сказу на фермі: працівникам призначено лікування

На Чернігівщині через спалах сказу на фермі вакциновано понад 600 корів, також після обстеження призначено лікування 13 працівникам.

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Як повідомили УНІАН в управлінні Держспоживслужби у Чернігівській області, спалах сказу на молочній фермі у приватному підприємстві села Тимоновичі Семенівського району зафіксовано минулого тижня.

На момент проведення епізоотичного обстеження в господарстві загинуло 2 корови, стільки ж вимушено забито, усі вони мали однакові клінічні прояви захворювання. На фермі введено карантин. На засіданні протиепізоотичної комісії при Семенівській РДА було розроблено план заходів з локалізації та ліквідації вогнища сказу на території господарства. Було складено список обслуговуючого персоналу, який міг контактувати з хворими тваринами, у зв'язку з чим всім працівникам ферми запропоновано пройти обстеження в центральній районній лікарні. Після обстеження лікування призначили 13 співробітникам ферми.

Крім того, комісія прийняла рішення про вакцинацію великої рогатої худоби різних груп тварин у кількості 610 голів. Вакцинацію провели згідно інструкції. На сьогодні препарат для вакцинації у Семенівському районі, як і в цілому по Чернігівській області, наявний в достатній кількості.

Причиною спалаху сказу, як вважають місцеві жителі, була дика скажена тварина, швидше за все, лисиця, з якою могли контактувати корови на пасовищі. Семенівський район є прикордонним, де в лісах відстріл тварин заборонено.